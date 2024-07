Stalking nei confronti di una barista, arrestato 66enne

Un uomo di 66 anni è stato arrestato dalla polizia di Omegna (Verbano-Cusio-Ossola) per atti persecutori nei confronti di una giovane di 23 anni, dipendente di un bar nella città. Per mesi, secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'uomo ha perseguito e molestato la giovane, presentandosi quasi tutti i giorni all'interno del locale e, in alcune circostanze, appostandosi all'esterno per osservare se la ragazza fosse lì presente. L'arresto, reso noto solo oggi, è scattato la sera del 13 luglio: la donna ha chiamato il 112, spiegando di aver paura e di essersi nascosta nella cucina del bar. Gli agenti hanno arrestato l'uomo, che era già stato denunciato dalla ragazza e che era già stato raggiunto da un ammonimento del questore del Vco, in flagranza di reato all'interno del bar. L'arresto è stato convalidato: nei confronti dell'uomo è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio di Omegna.