Città metropolitana, Schillaci assessora alle Pari opportunità

Rossana Schillaci è stata nominata assessora con deleghe di Politiche sociali e parità, tutela e promozione lingue madri, biblioteca storica della Città metropolitana di Torino. Schillaci è già assessora al Comune di Venaria. "Coinvolgere giovani e associazioni in percorsi di educazione sentimentale per combattere la violenza contro le donne e rendere effettiva la parità di genere", questa è la visione della neo assessora. "Ringrazio il sindaco Stefano Lo Russo per la fiducia, attuerò fin da subito politiche sociali e di parità di genere, in continuità con l'operato della consigliera Valentina Cera che mi ha preceduta e su cui so di poter contare", ha commentato dopo la nomina Schillaci. "Il mio obiettivo - sottolinea la neo consigliera delegata Schillaci - è quello di perseguire il cambiamento culturale in atto, combattendo la disparità di genere che ho vissuto in prima persona e contro cui mi batto ormai da 13 anni, e perseguendo il contrasto alla violenza sulle donne che che non può essere celebrato soltanto nella giornata del 25 novembre ma deve diventare al più presto parte della nostra cultura. Dall'inizio dell'anno in Italia si sono già verificati ben 22 i femminicidi. E' pertanto necessario forgiare alla parità di genere le menti delle nuove generazioni, bambini e ragazzi, attraverso percorsi di educazione sentimentale presso scuole e associazioni del nostro territorio".