Aerospazio piemontese al Farnborough International Airshow

Il sistema Piemonte dell'aerospazio rafforza la presenza al Farnborough International Airshow, il più grande evento mondiale dell'aerospazio. Fino al 26 luglio l'eccellenza aerospaziale piemontese è in vetrina in un ampio spazio espositivo di 200 mq, organizzato dal Centro Estero per l'Internazionalizzazione (Ceipiemonte) nell'ambito del Progetto Integrato di Filiera (Pif) Aerospazio - promosso da Regione Piemonte e co-finanziato dai fondi Fesr 2021-2027 - e del progetto Beni Industriali finanziato da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino. Sono 17 le pmi piemontesi che, grazie al sostegno dei fondi europei, potranno presentare le loro tecnologie e prodotti alla committenza internazionale. Nello spazio espositivo è stato allestito un percorso-mostra in cui le imprese propongono prodotti e tecnologie di ultima generazione. Il Piemonte ospita sul proprio territorio grandi player dell'industria aerospaziale - Leonardo, Ge Avio Aero, Thales Alenia Space, Altec, Collins Aerospace - e un nucleo di oltre 450 pmi. L'aerospazio in Piemonte registra una crescita continua, con un fatturato complessivo che in pochi anni è passato da 7 a 8 miliardi di euro e impiega oltre 35.000 addetti (erano 20.000 nel 2020). Per presentare ai partner internazionali l'eccellenza piemontese, il 24 luglio lo stand del Piemonte ospiterà il workshop "Unleashing the Sky's Potential: Aerospace Excellence, Innovative Trends, and Investment Opportunities in Piemonte". Sarà anche l'occasione per promuovere i prossimi Aerospace & Defense Meetings, unica business convention per l'aerospazio organizzata in Italia, che tornerà a Torino a dicembre del 2025. Il Farnborough International Airshow, che dal 1948 riunisce operatori da tutto il mondo, quest'anno ospiterà 1.262 partecipanti da 44 Paesi, 27 padiglioni Paese, 1.629 media accreditati, più di 74.800 visitatori attesi da 102 Paesi, 250 delegazioni ufficiali civili, militari e spazio, sponsor, con una stima di ordini pari a 50.8 miliardi di dollari.