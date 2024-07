Peste suina, sei nuovi casi in Liguria

Sei nuovi casi di Peste suina africana sono stati registrati in Liguria dall'Isz (Istituto zooprofilattico sperimentale) di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, facendo così arrivare a 998 il numero di positività totali nella regione. Sommate alle 661 del Piemonte, si arriva a complessivi 1.659 casi. L'aggiornamento dei dati, al 21 luglio, segnala i sei casi tutti in provincia di Genova, uno a Bargagli (22 casi totali), uno a Cicagna (2), due a Genova (257), uno a Lumarzo (21), uno a Uscio (40). Rimangono stabili a 156 i comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste suina africana.