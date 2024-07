Associazioni, prorogare termini osservazioni Piano aria Piemonte

"La Regione Piemonte ha avviato l'iter per l'aggiornamento del Piano di qualità dell'aria. Dopo un primo passaggio in giunta a metà giugno, il documento è stato deliberato a metà luglio ai fini della valutazione ambientale strategica che si svilupperà nei prossimi 45 giorni". Lo ricordano in una nota una serie di associazioni, dal Comitato Torino Respira a Legambiente, Greenpeace e Fridays for Future, che chiedono che tale termine venga prorogato di quindici giorni. "È inaccettabile - sostengono - che un piano così complesso e tecnico, che richiede tempo per analizzare centinaia di pagine che lo compongono , venga messo in consultazione alla cittadinanza e ai soggetti interessati in un periodo in cui molte persone sono in vacanza, rendendo così ancora più complesso il confronto. Non si può far scontare ai cittadini e alle cittadine il ritardo dell'amministrazione nella redazione del nuovo piano. È un diritto della cittadinanza - concludono le associazioni - essere informata in tempo ed è un diritto della cittadinanza essere messa nelle condizioni di poter dare il proprio contributo, soprattutto su un tema cruciale come quello della qualità dell'aria per il Piemonte".