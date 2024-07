Case Atc occupate abusivamente, tre alloggi recuperati

Tre alloggi che erano occupati abusivamente sono stati recuperati dal Reparto Informativo Sicurezza e Integrazione della polizia locale di Torino, in collaborazione con l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, nel complesso Atc di via Pietro Cossa 280, che ospita in tutto 308 appartamenti. Gli alloggi, occupati tra il 2021 e il 2022, sono stati messi in sicurezza con l'installazione di antifurti e porte antintrusione e saranno presto a disposizione per nuove assegnazioni. "Prosegue il nostro impegno per garantire ordine, legalità e rispetto delle regole - ha commentato il presidente dell'Atc del Piemonte Centrale, Emilio Bolla - Questi interventi sono fondamentali per tutelare i diritti di coloro che attendono legittimamente l'assegnazione di un alloggio popolare. È importante mantenere la determinazione in questa direzione, per affrontare con fermezza le situazioni di illegalità, garantendo la giusta assegnazione delle risorse abitative".