Asaps, 26 vittime della strada nel terzo weekend di luglio

Sono state 26 le vittime della strada in Italia nel terzo fine settimana di luglio, dal 19 al 21, in netto calo rispetto al weekend precedente, quando furono 40. Il dato è stato fornito come di consueto dall'Asaps, l'Associazione sostenitori della Polizia stradale. I decessi hanno riguardato 8 automobilisti, 12 motociclisti, 4 ciclisti, un pedone e un conducente di furgone. La vittima più giovane è stata una bimba di 6 mesi, la più anziana una donna di 80 anni, otto avevano meno di 35 anni. Un incidente plurimortale ha provocato 2 vittime, mentre la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 12 incidenti fatali, 9 quelli avvenuti su strade statali e provinciali. Sono state 4 le vittime in Puglia, 3 in Lombardia, Veneto, Sicilia, Sardegna, 2 in Liguria e Campania e una in Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Lazio e Calabria.