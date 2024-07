Avetta (Pd), decreto Salvini mette a rischio lavori ponti

"Il decreto Salvini del 30 giugno mette a rischio interventi importanti sui ponti dell'Eporediese e del Chivassese. Mi aspetto che il presidente Cirio, insieme alla Lega ed alle altre forze politiche di destra, intervenga immediatamente per difendere gli interessi dei piemontesi". Così il consigliere regionale del Pd, Alberto Avetta, che, in una nota, segnala il rischio di perdere il finanziamento stanziato nella legge di bilancio 2018. "Il recente decreto legge di Salvini fissa al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale aggiudicare gli interventi finanziati, pena la revoca delle risorse. Si tratta di una norma preoccupante, che, se confermata, rappresenterebbe una beffa amara per il Piemonte, dove sarebbero ben 32 gli interventi interessati (che per la sola Città metropolitana di Torino pesano per oltre 66 milioni di euro)". Tra le infrastrutture segnalate da Avetta che sarebbero a rischio nel Torinese figurano il nuovo Ponte Preti tra Castellamonte e Strambinello, il ponte Borgo Revel a Verolengo, quello tra Cirié e Robassomero e tra Settimo Torinese e Castiglione, nonché i ponti di proprietà Anas di Romano Canavese e Settimo Vittone.