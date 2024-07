Giornalista aggredito, identificato un altro di CasaPound

È stato identificato il quinto presunto aggressore del giornalista Andrea Joly. Si tratta di un uomo di 33 anni, incensurato, militante di CasaPound. All'alba di questa mattina la digos ha eseguito una perquisizione nella sua abitazione a Chivasso, nel Torinese. Secondo gli investigatori, coordinati dal pm Paolo Scafi, avrebbe fatto parte del gruppo che sabato sera aveva malmenato il giornalista fuori dal circolo Asso di Bastoni. Il 33enne è stato denunciato per lesioni personali. Salgono così a cinque le persone accusate dell'aggressione. Durante la perquisizione sono stati sequestrati gli indumenti che secondo gli investigatori della digos sarebbero stati indossati durante l'aggressione dal 33enne. Pochi giorni fa era circolato un video, ripreso da un'altra angolatura, in cui si vedevano altre, persone, oltre ai quattro già identificati e già denunciati dalla digos. Le indagini sul coinvolgimento di altre persone al pestaggio hanno portato così al quinto presunto componente del gruppo di militanti di estrema destra. Joly era stato aggredito mentre fotografava e filmava i festeggiamenti del 16esimo compleanno del circolo di CasaPound, l'Asso di Bastoni, in via Cellini, nel quartiere di San Salvario. I cinque sono accusati di lesioni personali aggravate dai futili motivi, dal numero di persone e dall'avere agito per commettere il reato di violenza privata.