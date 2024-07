Sicurezza: Torino, 44 rimpatri nella prima metà del 2024

Sono 1.146 le persone straniere trattate dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Torino nei primi sei mesi del 2024, 486 delle quali munite di decreto di espulsione-allontanamento da parte del Prefetto. Tali provvedimenti espulsivi sono stati eseguiti con accompagnamenti immediati alla frontiera, con ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale in 7 giorni o con trattenimenti presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr). Nello specifico, i rimpatri complessivi sono stati 44 e i trattenimenti presso i Cpr nazionali 23. Una nota della Questura informa che "questi soggetti irregolari si sono resi responsabili di reati di diversa natura e gravità come violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, percosse, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, rapina, furto, danneggiamento, porto abusivo di armi e traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope". Uno di loro è un albanese che è stato condannato a 18 anni di carcere per un omicidio commesso nel 2009, quando nel corso di una lite in una discoteca sparò e uccise un vigilante del locale. Durante la detenzione, nelle carceri di Torino e Genova, si è reso autore di intemperanze (l'incendio di una cella) e di gesti violenti contro la polizia penitenziaria. Segnalato anche il caso di un gambiano che, dopo una condanna a due anni e otto mesi per la rapina a due negozi di Torino e il decreto di espulsione, ha aderito al programma Eurp di Frontex ed è stato imbarcato su un volo diretto nel Paese di origine, dove le autorità locali si sono impegnate a garantirgli l'assistenza necessaria (da un alloggio per la prima notte al mezzo di trasporto verso la propria residenza, dall'istruzione scolastica alla formazione professionale) per il suo recupero e reinserimento nella società. Un forte impulso è stato dato alle misure alternative al trattenimento nei Cpr come l'obbligo di presentazione e firma in giorni ed orari stabiliti o l'obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato dove lo straniero possa essere agevolmente rintracciato. Le misure sono state 49.