Piemonte, pubblicati bandi per nomine

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte sono stati pubblicati oggi alcuni bandi di nomina con scadenza al 9 ottobre. Chi intende partecipare deve presentare le istanze all'indirizzo Pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it, con la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. Il testo dei bandi, i moduli per la presentazione delle candidature e tutte le informazioni sono disponibili all'indirizzo: https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine. Fra le tante possibilità figurano esperti per il Comitato regionale per i diritti umani e civili, il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, un esperto per il Comitato consultivo regionale tecnico-scientifico in materia di ambienti acquatici e pesca, 7 membri effettivi e 7 supplenti per il Comitato misto paritetico Regione-Autorità militari sulla nuova regolamentazione delle servitù militari. E ancora, le nomine riguarderanno la Commissione regionale Pari Opportunità, il Centro Gianni Oberto, le Atc, il Csi, l'Ires, l'Edisu, il Consiglio regionale di sanità ed assistenza, l'Associazione Museo ferroviario piemontese, la Commissione tecnico consultiva per la tutela del patrimonio speleologico del Piemonte, la Fondazione Einaudi, la Fondazione Museo Egizio, l'Arpa, il Collegio Convitto municipale Trevisio di Casale, l'Enoteca regionale di Canelli e dell'Astesana, l'Azienda pubblica di servizi alla persona Sant'Antonio Abate, l'Istituto Zooprofilattico, la Fondazione Marco Ballerini, l'Associazione irrigazione Est Sesia.