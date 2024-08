Radicali Piemonte, visite nelle carceri di Torino e di Asti

Il Partito Radicale in Piemonte annuncia visite al carcere Lorusso Cutugno delle Vallette di Torino, al minorile Ferrante Aporti e al carcere di Asti. L'annuncio arriva dopo i disordini registrati ieri sera nel capoluogo piemontese e ad Alessandria. Per la visita al carcere di Torino, proprio il 4 agosto, la delegazione sarà composta da Mario Barbaro (componente della segreteria del Partito Radicale), dall'avvocato Roberto Capra (presidente della Camera Penale del Piemonte e della Valle D'Aosta), Claudio Desirò (segretario Italia Liberale e Popolare), Alberto Nigra (ex parlamentare, presidente Piemonte Libertà) ed Ezio Dore (Partito Radicale). Parteciperà alla visita al carcere torinese, annunciano i radicali, l'assessore della Regione Piemonte Andrea Tronzano (Forza Italia) "a seguito dell'impegno annunciato da Forza Italia al fianco del Partito Radicale nell'ambito dell'iniziativa "Estate in carcere". Al minorile di Torino la visita verrà fatta il giorno di Ferragosto e sarà guidata da Sergio Rovasio (componente del consiglio generale del Partito Radicale e presidente dell'Associazione Marco Pannella di Torino). Al carcere di Asti la visita si svolgerà nella casa circondariale di Quarto il 14 agosto. La delegazione sarà composta da Daniele Robotti e Paolo Giargia (Partito Radicale).