Sui rilievi ancora allerta gialla per temporali

Ancora allerta gialla oggi in Piemonte sui rilievi occidentali e meridionali, con temporali deboli o localmente moderati", secondo il bollettino aggiornato da Arpa. Non sono esclusi rovesci e locali temporali in transito sulle pianure. Domani è prevista "instabilità in aumento su tutti i rilievi con valori maggiori sul Piemonte sudoccidentale e in Appennino; possibili temporali localmente moderati anche sulle pianure".