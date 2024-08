Maltempo, salta il concerto di Ferragosto dell'orchestra Bruni

Il maltempo ha costretto la Rai ad annullare il concerto di Ferragosto dell'orchestra Bruni di Cuneo, uno dei più tradizionali e attesi appuntamenti del Ferragosto in Piemonte. Il concerto era in programma all'Alpet Balme, a Prato Nevoso (Cuneo), a quota 2000 metri, nel Comune di Frabosa Sottana (Cuneo). In onda su Rai Tre è andata una selezione delle prove eseguite ieri ,in una tregua del maltempo dall'orchestra Bruni di Cuneo, diretta dal maestro Andrea Oddone, con le colonne sonore del compositore americano John Williams.