Guasto per temporali, disagi sulla ferrovia Rivarolo-Chieri

Disagi per chi viaggia sulla linea del servizio ferroviario metropolitano Sfm1 Rivarolo-Chieri questa mattina, a causa di un problema tecnico tra San Benigno e Bosconero, nel Torinese, provocato dai forti temporali. È in corso l'intervento dei tecnici di Rfi. Due treni sono stati cancellati sull'intera tratta per decongestionare la linea, altri convogli hanno accusato decine di minuti di ritardo. Oggi è il primo giorno di operatività dei treni sulla tratta Settimo-Rivarolo dopo lo stop di una decina di giorni per l'inizio dei lavori al nuovo sottopasso di Volpiano.