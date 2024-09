Rapina ai Murazzi del Po a Torino, arrestata una ragazza

Una ragazza è stata arrestata dai carabinieri a Torino con l'accusa di avere fatto parte del gruppo di coetanei che, nella zona dei Murazzi del Po, hanno aggredito a scopo di rapina due giovani. Sono state le vittime dell'aggressione a chiamare il 112. A uno di loro, di 19 anni, è stato portato via il telefonino; l'altro ha dovuto essere medicato al pronto soccorso. I carabinieri hanno individuato la ragazza - l'unica del gruppo - poco più tardi in una via del centro storico. Ora è indiziata di concorso in rapina, tentata rapina, lesioni.