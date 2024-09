Carceri: Scalfarotto, emergenza che il governo non vuol risolvere

"Mentre il centrodestra ancora esulta per l'approvazione di un decreto che non produce alcun miglioramento delle tragiche condizioni delle carceri, a Torino è scoppiata una vera guerra tra detenuti, con due agenti feriti. La scorsa notte al minorile Beccaria di Milano, otto detenuti feriti, tre sono evasi e a ora solo uno di loro è stato rintracciato. Questo è il segnale di un sistema carcerario al collasso che si regge in piedi solo grazie all'intervento di un personale sottodimensionato, costretto a turni massacranti di lavoro, la cui incolumità è in pericolo tutti i giorni", così in una nota Ivan Scalfarotto, capogruppo di Italia Viva in Commissione Giustizia al Senato. "Esprimo la mia solidarietà e vicinanza al personale di polizia penitenziaria - prosegue - che, nell'inerzia del governo, fa fronte come può alla drammatica situazione. Lo abbiamo detto con chiarezza nelle scorse settimane. È evidente a tutti che c'è bisogno urgente di provvedimenti che producano un'immediata deflazione del numero dei detenuti. Se questa emergenza non viene risolta, ormai è chiaro, è perché scientemente si vuole tenerla in piedi".