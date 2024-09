Tennis: Appendino (M5s), grata di poter continuare lavoro in Fitp

"Sono grata di poter continuare il mio lavoro nel Consiglio Federale della FITP, come oggi ha sancito l'assemblea nazionale, con l'obiettivo di continuare a crescere come fatto in questi anni straordinari". Lo afferma sui social la vicepresidente del M5s Chiara Appendino, ex sindaco di Torino. "Fin da quando ero piccola la passione per lo sport è stata parte di me e oggi cerco di trasmetterla ai miei figli, perché imparino da subito i valori e gli stili di vita sani che lo sport insegna - spiega nel suo post -. Il tennis, poi, è stato parte integrante nella mia vita personale e politica, a partire naturalmente dalla grande sfida vinta di portare le ATP Finals a Torino. Con la stessa passione mi sono messa al servizio della Federazione Italiana Tennis e Padel che, grazie al Presidente Binaghi e a tutta la comunità, da chi lavora in Federazione a chi gioca, da chi insegna a chi tifa, dai tecnici a chi gestisce i circoli, ha raggiunto i traguardi più importanti della sua storia in questi anni". "I risultati sportivi - continua - sono clamorosi e sotto gli occhi di tutti, ma hanno valore soprattutto perché uniti alla crescita del movimento del tennis e del padel italiani e all'organizzazione di tornei sempre più importanti. Nel mio Piemonte, ad esempio, il tennis ha recentemente superato il calcio per numero di tesserati".