Calcio: 19 anni di Cairo al Toro, "ottimo inizio di stagione"

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, tocca oggi i 19 anni alla guida del club: era il 2 settembre del 2005, infatti, quando l'editore alessandrino prendeva in mano le redini della società granata. "Sono molto contento che questo anniversario coincida con un ottimo inizio di campionato: che sia di buon auspicio per una stagione molto positiva" le parole del patron ai canali social del club di via Viotti.