Merlo, al Piemonte serve progetto politico centrista

"Adesso anche in Piemonte si può ricostruire un luogo politico centrista. Ovvero, uno spazio di cui si sente drammaticamente il bisogno e che è necessario per poter declinare una vera e propria cultura di governo. Certo, non è uno spazio compatibile con le forze populiste, estremiste e fondamentaliste". Lo dichiara Giorgio Merlo, Dirigente nazionale Tempi Nuovi Popolari uniti. "La cultura politica di centro - afferma - è semplicemente alternativa rispetto al trio Fratoianni-Bonelli-Salis e al populismo anti politico e demagogico del partito di Conte e di Grillo. Come del resto è lontano dal populismo leghista". "Per fermarsi al Piemonte - sottolinea Merlo - l'esperienza concreta della recente lista Cirio per le elezioni regionali è una buona base di partenza per poter dispiegare, con coerenza ed efficacia, una cultura politica di centro e una cultura di governo ispirati a quel patrimonio ideale e storico. E, al riguardo, l'area cattolico popolare e cattolico sociale piemontese può, ancora una volta, seppur con l'apporto di altre esperienze culturali, essere decisiva per far decollare un progetto politico che si impone a livello nazionale ma che è necessario anche e soprattutto a livello piemontese e locale".