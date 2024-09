Cirio, con Urso apriremo contatto con Barry Callebaut

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e il vicepresidente Elena Chiorino e il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso hanno affrontato questa mattina durante una riunione in video collegamento la situazione della multinazionale Barry Callebaut, che ieri ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Verbania-Intra. "Abbiamo rappresentato al ministro Urso la preoccupazione della Regione Piemonte e del nostro territorio rispetto alle intenzioni dell'azienda. Il ministro ci ha assicurato la disponibilità del governo ad affiancare la Regione nell'attivazione del tavolo di crisi, alla luce della gravità della situazione anche per il suo impatto a livello occupazionale - si tratta di 115 posti di lavoro, più i collaboratori e l'indotto - e i precedenti che si sono verificati, con altre aziende, in varie zone d'Italia. Insieme al ministro apriremo un contatto con l'azienda per provare a chiedere di recedere dalla decisione annunciata dall'azienda e siamo pronti a mettere in campo tutti gli strumenti per tutelare impianto e lavoratori" dichiarano il presidente Cirio e il vicepresidente Chiorino.