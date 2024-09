Regione chiede più controlli antidroga vicino al grattacielo

La Regione Piemonte chiede un rinforzo dei controlli anti droga nella zona della passerella che costeggia il grattacielo sede dell'ente dove, da qualche tempo, si segnalano episodi di spaccio, in particolare nella zona finale, meno illuminata e più nascosta al traffico automobilistico. La richiesta è stata avanzata ieri in prefettura, in occasione della consueta riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza, dagli assessori Maurizio Marrone e Gianluca Vignale. "Il tema affrontato al tavolo in prefettura - spiega Marrone a margine di una conferenza stampa - è stato quello di prevedere, se non un presidio fisso, almeno dei passaggi di pattugliamento fissi e ci è stato garantito sostegno su questo. Abbiamo anche avuto casi di dipendenti regionali che volevano documentare la situazione con foto e sono stati 'minacciati' - conclude -, quindi si sta andando un po' oltre".