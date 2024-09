Rossi e Pentenero (Pd), solidali con i lavorati Barry Callebaut

"Tutto il Partito democratico piemontese è solidale con le lavoratrici e i lavoratori della Barry Callebaut e dell'indotto. È inaccettabile che nel giro di poche ore si annunci la chiusura di uno stabilimento, ancora di più di fronte a una realtà solida come quella di Intra". È quanto si legge in una nota del segretario regionale, Domenico Rossi. "L'azienda - prosegue il segretario del Pd piemontese - non può fare solo ragionamenti legati al profitto, ma deve muoversi anche nell'ambito della responsabilità sociale. Lo deve ai lavoratori e alle loro famiglie. La variabile tempo è decisiva. Ci auguriamo che nella trattativa dei prossimi mesi l'azienda possa rivedere la sua decisione sullo stabilimento. Certamente dovrà mettere i lavoratori e il sistema nella condizione di costruire delle soluzioni per i lavoratori coinvolti" aggiunge Rossi. "Insieme a tutto il gruppo consiliare regionale - precisa la presidente del gruppo consiliare Pd Gianna Pentenero - chiedo alla giunta regionale che le azioni annunciate dal presidente Cirio siano attivate immediatamente, a partire dall'apertura di un tavolo di crisi che permetta un confronto con lavoratori, parti sociali e proprietà. Noi siamo disposti a collaborare per la buona riuscita del percorso".