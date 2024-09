Fiom, in arrivo nuova cig a Mirafiori, produzione -83%

"Fino a settembre a Mirafiori sono state prodotte 18.500 auto contro le 52.000 dello stesso periodo del 2023, l'83% in meno. Se il trend continuerà così si chiuderà al massimo a 20.000 contro le 200.000 necessarie per tenere in vita il sito". Lo ha sottolineato il segretario generale della Fiom torinese, Edi Lazzi, durante la presentazione del programma della Festa dei metalmeccanici Cgil. "E' in arrivo nuova cassa integrazione. C'è sempre più malessere tra i lavoratori, che si riflette anche sull'indotto" ha aggiunto Lazzi. Oggi l'azienda ha comunicato alla Rsa - ha spiegato Gianni Mannori della Fiom - che la Maserati la prossima settimana produrrà solo lunedì e riprenderà il 16 settembre, mentre per la 500 elettrica la produzione continuerà fino a giovedì compreso. Circa 760 operai della carrozzeria di Mirafiori sono in prestito in altri siti.