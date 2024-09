Progetto di valorizzazione digitale per l'istituto Poveri Vecchi

La Biblioteca di Economia e Management dell'Università di Torino è stata selezionata tra i vincitori del bando Glam 2024 di Wikimedia Italia. Il progetto, finanziato con 7.000 euro, ha previsto tra le varie azioni, l'utilizzo delle piattaforme Wikipedia, Wikimedia Commons e Wikisource per documentare e valorizzare la storia di un importante monumento cittadino: il complesso dell'ex Regio Istituto di riposo per la vecchiaia (Irv), noto anche come I Poveri Vecchi. Il progetto è articolato in due parti: da un lato la ricostruzione storica dell'ex Irv, ora sede della Scuola di Management ed Economia dell'Università di Torino, attraverso la raccolta di documentazione, la realizzazione di un servizio fotografico e video degli ambienti, la creazione su Wikipedia della voce dedicata e la modifica di voci correlate; dall'altro l'arricchimento delle voci relative ad alcune figure accademiche di economisti del primo Novecento che hanno avuto un ruolo importante all'interno della ex-Facoltà di Economia e la digitalizzazione e caricamento su Wikisource delle opere più significative dello storico ed economista Giuseppe Prato, opere rese disponibili anche nella Digital Library dell'Ateneo. L'evento conclusivo dell'iniziativa si terrà giovedì 12 settembre dalle 16.30 nella sala Varsavia della Scuola di Management ed Economia (corso Unione Sovietica, 220 Torino) dove sarà inaugurata una mostra fotografica realizzata da Paolo Formica.