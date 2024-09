REGIONALI 2024

Bucci ha detto sì a Meloni, sarà lui a sfidare Orlando

Il sindaco di Genova nonostante la malattia avrebbe dato la disponibilità a correre direttamente alla premier. Una candidatura forte, in continuità con Toti e che crea problemi al campo largo. Soprattutto per la presenza dei renziani a Palazzo Doria

Marco Bucci avrebbe detto sì. Secondo l’emittente televisiva genovese Primocanale, sarà il sindaco di Genova il candidato alla presidenza della Regione Liguria per il centrodestra. Quella che ieri sembrava a molti un’improbabile suggestione, anche per le terapie cui sarebbe sottoposto a causa della malattia, in meno di 24 ore è diventata realtà. Dopo una serie di contatti da Roma a Genova, il primo cittadino ufficialmente si sarebbe preso alcune ore per riflettere sulla possibilità di mettersi a disposizione, situazione che supererebbe lo stallo attuale nella coalizione di centrodestra dove da giorni rimbalzavano anche i nomi del viceministro leghista Edoardo Rixi e della deputata di area totiana ed ex assessore ligure Ilaria Cavo. Per il momento, lo staff del primo cittadino non conferma e non smentisce: “Non sappiamo niente, è nel suo ufficio da stamattina a fare gli incontri previsti”. Ma da Roma la notizia sarebbe data per certa ed è lo stesso Andrea Orlando, candidato del campo largo a confermarlo.

Sarebbe stata la premier Giorgia Meloni in persona a prendere in mano la situazione chiedendo a Bucci di candidarsi per vincere le elezioni, dato che gli altri profili sul tavolo (Ilaria Cavo, Edoardo Rixi e Pietro Piciocchi), oltre a non mettere d’accordo tutti, sarebbero andati incontro a una sconfitta secondo i sondaggi. Bucci, invece, è stato individuato come carta vincente per mantenere il governo della Liguria nonostante l’inchiesta che ha travolto Giovanni Toti e il porto di Genova. Il via libera è arrivato nonostante i problemi di salute che lo affliggono: negli scorsi giorni, infatti, ha annunciato pubblicamente di aver concluso un ciclo di radioterapia per una patologia oncologica. Con Bucci candidato è ancor più complicato per Orlando contare sul sostegno di Matteo Renzi: Italia Viva, infatti, è nella maggioranza di Palazzo Doria e i suoi esponenti hanno già fatto sapere di non avere alcuna intenzione di lasciare la giunta.