Donna in gravidanza operata di tumore cranico, primo caso

Al quarto mese di gravidanza le è stato diagnostico un tumore rarissimo in una cartilagine dentro il cranio, un condrosarcoma che di solito colpisce le ossa lunghe. Operata con una tecnica mini-invasiva endoscopica, il tumore è stato rimosso e la paziente, che ha 36 anni, ha potuto portare a termine la gravidanza e ha partorito mediante taglio cesareo. L'intervento è stato eseguito alle Molinette di Torino, il parto all'ospedale Sant'Anna della stessa azienda ospedaliera, la Città della Salute. Si tratta - secondo quanto hanno verificato i medici torinesi - del primo caso al mondo di parto dopo questo tipo di operazione. A portare i medici a scoprire il condrosarcoma erano stati disturbi alla vista, comparsi al terzo mese di gravidanza. La risonanza magnetica ha identificato il tumore, circa un centimetro e mezzo, che si stava sviluppando in un'area del cranio nella quale iniziava a comprimere i nervi che controllano i movimenti oculari. L'intervento chirurgico era l'unica opzione ed è stato eseguito dall'equipe guidata al dottori Francesco Zenga, responsabile della Chirurgia del Basicranio e Ipofisaria all'ospedale Molinette. e dalla dottoressa Federica Penner. L'operazione è durata 3 ore. Alla 38/a settimana di gravidanza il parto. Ora la donna, che deve completare il percorso di terapie per la cura del tumore, e il neonato sono a casa.