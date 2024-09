Salone Auto Torino, debutta in Italia il Gruppo Dongfeng

Passerella d'eccezione al Salone Auto Torino 2024, per il gruppo Dongfeng Motor Corporation che ha scelto l'evento per svelare due anteprime elettriche, la Dongfeng Box e la Voyah Courage. Per il reveal la Casa cinese - che ha un importante programma per l'Europa e l'Italia - ha scelto l'esclusiva location del Palazzo della Luce. A partire da oggi 13 settembre, i due nuovi modelli sono esposti al pubblico sullo stand Dongfeng del Salone in via Roma angolo piazza Carlo Felice insieme a numerose altri modelli dei brand del gruppo Dongfeng Motor Corporation: Voyah Free, M-Hero, Dongfeng Huge, Dongfeng Mage e Dongfeng Shine Contestualmente a questa presentazione, il Gruppo Dongfeng inaugura in collaborazione con Spazio Group la sua prima concessionaria in Italia a Moncalieri per i marchi Dongfeng, Voyah e M-Hero. Quella della compatta Dongfeng Box (è lunga 4 metri) è un'anteprima europea e ribadisce l'attenzione del Gruppo cinese ai desideri e alla necessità dei clienti occidentali più esigenti. Vanta infatti un design studiato per ottimizzare lo spazio interno, grazie a un passo di ben 2.660 mm che permette un utilizzo efficiente dell'abitacolo. Gli interni sono caratterizzati da una console intelligente per il passeggero con un pratico cassetto a scomparsa, un bracciolo centrale con vano portaoggetti extra large e un comodo vano portaoggetti nella zona anteriore. Sono presenti numerose funzioni avanzate, come i sedili reclinabili Lay Flat attivabili con un solo pulsante e le regolazioni del sedile del conducente con funzioni di memoria, riscaldamento, ventilazione e accoglienza. Cuore del sistema multimediale di Dongfeng Box è un grande schermo touch centrale da 12,8 pollici. Di spicco anche dettagli come lo specchietto di cortesia a luce soffusa e la ricarica wireless ultraveloce a 50 W. La compatta cinese propone le più recenti innovazioni in termini di tecnologia come il sistema Intelligent Imaging che offre al guidatori immagini panoramiche a e chassis virtualmente trasparente. Il parcheggio intelligente è completamente automatico ed è dispnibile il sistema di assistenza alla guida di Livello L2. Dongfeng Box è equipaggiato con powertrain elettrico Mach E 10-in-1 che garantisce un'autonomia tra 330 e 430 km e soli 30 minuti di ricarica super veloce. Box - sottolinea l'azienda - rappresenta una combinazione perfetta di versatilità, confort e tecnologia all'avanguardia, ideale per chi cerca un'auto che sappia unire praticità, eleganza e innovazione. Voyah Courage è invece un suv di maggiori dimensioni, che combina design personale, tecnologie avanzate e elevate prestazioni. La griglia frontale è illuminata in modo interattivo e assieme all'ampio cofano esalta l'estetica di Courage e migliora l'efficienza aerodinamica. All'interno spicca l'esclusivo schermo scorrevole Oled di ultima generazione (con Apple CarPlay e Android Auto) che garantisce un infotainment senza precedenti. Lo spazio di guida è personalizzabile e multifunzionale, con tecnologie come Walking Livehouse, un sistema di luci di benvenuto e suoni personalizzati. Il confort è enfatizzato - ricorda l'azienda - dall'esclusivo sistema CDC (Continuous Damping Control) che combina la precisione di guida con la maneggevolezza. A livello tecnico, in attesa di conoscere tutti i dettagli, spicca nel nuovo suv di Voyah il sistema di ricarica da 200 kW.