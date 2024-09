Salvini, difendo industria dell'auto da follie di Bruxelles

"In direzione Torino per aprire i lavori del Salone dell'Auto e difendere il lavoro e l'industria italiana legata ai motori, dalle follie ideologiche di Bruxelles e della sinistra, che vorrebbero mettere fuorilegge le macchine a benzina e diesel dal 2035. Come ministro dei Trasporti, come Lega e come governo ce la metteremo tutta per fermarli". Lo scrive sui social il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che questa mattina partecipa al taglio del nastro del Salone Auto Torino.