Open Arms, Lega Piemonte raccoglie firme per Salvini

La Lega allestirà nelle piazze piemontesi, nei fine settimana del 21 e 22 e del 28 e 29 settembre, dei gazebo per raccogliere delle firme per esprimere solidarietà a Matteo Salvini, sotto processo per il caso Open Arms, dopo la richiesta della procura a una condanna di 6 anni di carcere. "Questo in vista di Pontida il 6 ottobre ribadiremo a gran voce, tutti insieme, che difendere i confini non è un reato, ma un dovere", afferma il responsabile organizzativo della Lega Piemonte, il deputato Alessandro Giglio Vigna.