Forza Italia cerca casa

Non sarà Alberto Nigra a finire nel cda dell’Atc di Torino. È lui stesso a smentire l’indiscrezione che rimbalzava da alcuni giorni. Fonti interne all’agenzia per la casa raccontano piuttosto che in Forza Italia intenderebbero promuovere, al posto dell’attuale presidente Emilio Bolla (che da parte sua sta facendo il diavolo a quattro per essere confermato) il geometra Mauro Martina, già consigliere comunale a Pinerolo, che andrebbe a ricoprire il ruolo di numero due, considerando ormai assodata la presidenza per Maurizio Pedrini di Fratelli d’Italia, sponsorizzato dall’assessore alla Casa Maurizio Marrone.