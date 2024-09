Crisi Sacal Carisio, lavoratori pulizie senza stipendio

"Dopo aver pagato in ritardo gli stipendi di settembre dei propri dipendenti, la Sacal di Carisio si disinteressa dei lavoratori in appalto dipendenti della Brixia Logistics, azienda di servizi vincitrice di un appalto per la pulizia e lo stoccaggio dei prodotti metalliferi dell'industria vercellese". Questa, denunciano dalla Cgil Vercelli Valsesia, la situazione di una ventina di lavoratori - quasi tutti stranieri e con famiglie monoreddito alle spalle - formalmente dipendenti dell'azienda di servizi che attendono il pagamento delle fatture scadute della Sacal, ditta di lavorazione dell'alluminio, in dichiarato stato di crisi dal 29 agosto. "Un contesto, quello di crisi aziendale - proseguono dalla Cgil -, che formalmente mette al riparo la Sacal da sentenze di apertura di liquidazione per dichiarato fallimento o di accertamenti dello stato di insolvenza da parte delle autorità competenti. Ma che, d'altro canto, lascia nella totale incertezza i lavoratori di Brixia Logistics, la quale non può pagare stipendi e Tfr di coloro che si sono ritirati dal lavoro". Spiega Lara Danesino, della sigla sindacale: "Vogliamo avere da Sacal una data certa da comunicare ai lavoratori che sono in attesa di essere pagati da Brixia Logistics. La crisi aziendale non può e non deve ricadere sui diritti dei lavoratori".