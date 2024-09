Riboldi, pene più aspre per chi aggredisce personale

"Esprimo la massima solidarietà agli operatori del Pronto Soccorso di Alessandria per gli episodi di violenza verbale, e purtroppo nei giorni scorsi anche fisica, che hanno subìto da parte di alcuni pazienti. Così l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi in merito agli episodi avvenuti in settimana ad Alessandria, dove si sono verificate delle aggressioni al pronto soccorso. "A tutto il personale sanitario che quotidianamente lavora con professionalità e dedizione va il mio grazie di cuore e, al contempo, confermo il mio massimo impegno nel lavorare affinché episodi simili non si ripetano. Un impegno che condividerò con la direzione generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Alessandria e con tutte le altre direzioni regionali", ha aggiunto. "Porterò alla Conferenza delle Regioni la richiesta di inasprimento delle pene per chi aggredisce personale sanitario, mentre proprio in questi giorni stiamo predisponendo la consegna sperimentale di dispositivi elettronici personali per inviare richiesta di aiuto e lavoreremo per attivare quanto prima un sistema di videosorveglianza con telecamere proattive collegate con le forze dell'ordine: azioni concrete che dovrà essere accompagnata anche da una puntuale campagna di sensibilizzazione verso la cittadinanza sull'accesso e sui servizi erogati ai Pronto Soccorso", conclude Riboldi.