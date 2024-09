Intelligenza artificiale, chimici-fisici: "Saremo protagonisti"

L'Intelligenza artificiale "e i nuovi materiali sono una rivoluzione che avanza sempre più capillarmente e rapidamente in tutti i settori, coinvolgendo i chimici e fisici come protagonisti di questo cambiamento epocale e nel contempo" anche come coloro che ne usufruiscono: parola della presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei fisici e dei chimici, Nausicaa Orlandi. Le due categorie, ha detto oggi, nel corso di un evento promosso dalla stessa Federazione, a Torino, "sono presenti per influire in modo decisivo sull'applicazione e lo sviluppo delle varie tecniche di intelligenza artificiale anche generativa". All'iniziativa ha inviato un messaggio il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, nel quale ha sostenuto che l'intelligenza artificiale può essere "una svolta per l'Italia, ma serve un quadro normativo che tuteli i cittadini".