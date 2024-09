Universiadi: Sciretti, soluzioni garantite per tutti gli studenti

"Negli ultimi 4 anni Edisu ha incrementato di oltre 600 posti letto l'offerta e questo credo sia il vero dato di partenza. Avremo due settimane in cui qualche studente avrà qualche disagio, ma stiamo andando loro incontro nel migliore dei modi". Così, a margine della cerimonia di accensione del braciere Fisu per le Universiadi Invernali, per la Giornata Mondiale dello Sport Unuversitario, il presidente del Comitato organizzatore Torino 2025, Alessandro Sciretti, interpellato a proposito delle proteste di alcuni studenti che dovranno lasciare temporaneamente il loro posto letto nelle residenze universitarie dove saranno accolti gli atleti dei Giochi Universitari "Garantiremo i trasporti per i traslochi e soluzioni alternative", ha spiegato Sciretti, precisando che "nessuno studente dovrà accontentarsi, come qualcuno ha detto, di una cifra economica, ma solo chi non vorrà avere una soluzione alternativa avrà una monetizzazione economica. Tuti gli altri - ha ribadito - avranno un posto letto garantito da Edisu Piemonte, e coperto finanziariamente dal Comitato organizzatore, in un'altra residenza universitaria, di Edisu o privata". A chi gli ha chiesto se non si potesse fare il contrario, e quindi sistemare gli atleti nei posti che saranno dati agli studenti, Sciretti ha spiegato che "non era possibile, perché i villaggi degli atleti hanno la clausola esclusività, nella struttura ci devono essere solo i membri delle delegazioni, sia per motivi di sicurezza che per standard Fisu".