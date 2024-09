POLVERE DI (5) STELLE

5 Stelle nel mare in tempesta, Grillo va in barca con Bucci

Il fondatore del Movimento continua l'offensiva contro Conte, ormai all'anticamera delle carte bollate, senza rinunciare alla mondanità. Fa discutere il suo siparietto al Salone nautico col sindaco di Genova (e candidato in Liguria col centrodestra)

“Tenuto conto che queste mie richieste di chiarimento si riferiscono a un processo che è già in corso, ti sarei grato se volessi rispondermi con cortese sollecitudine”. Si chiude con freddezza leguleia la lettera che il garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo ha inviato al presidente Giuseppe Conte. Toni da legale, tanto da sembrare più consoni all’ex avvocato del popolo piuttosto che al fondatore del Movimento 5 Stelle. Dentro la missiva, Grillo pone a Conte sei domande, chiede informazioni e fa le pulci alla sua gestione della “costituente” del Movimento, fase che al momento è decisamente più “destruens”.

Eppure, rivela l’ultima Supermedia Agi-Youtrend, il Movimento continua la sua lenta risalita dopo il magro 9,9% raccolto alle Europee. Solo questa settimana ha recuperato uno 0,4% che lo porta a un ragguardevole 11,7% che dovrebbe far dormire sonni tranquilli ai pentastellati. Dovrebbe, perché la sfida tra i due leader porta con sé i rischi di una scissione e i veleni si moltiplicano. L’ultimo tocca Rocco Casalino, che secondo un retroscena sarebbe in aperto contrasto con la linea di Conte, di cui era fido portavoce negli anni a Palazzo Chigi. “Voglio essere chiaro: non ho mai affermato che Conte stia sbagliando linea politica”, ha smentito l’ex gieffino, che ci ha tenuto a chiarire come lui sia ancora nel cerchio magico dell'ex premier: “Non esiste una nuova squadra che circonda Conte. Faccio parte pienamente e quotidianamente del team che lavora insieme a lui, condividendo obiettivi e visione”.

Il tono aziendalista non può però fugare i ferri corti nel Movimento. Ombre che aleggiano anche sulle prossime avventure del campo largo, partendo dalla Liguria, dove i 5 Stelle dovrebbero sostenere Andrea Orlando nella corsa alla successione di Giovanni Toti. Proprio Genova in questi giorni è diventata la “place to be” d’Italia grazie al Salone nautico. Tanti gli ospiti dell’inaugurazione, dal presidente del Senato Ignazio La Russa in giù, tra loro ovviamente anche il sindaco della Città della Lanterna e candidato alle regionali per il centrodestra Marco Bucci. Meno ovvia era però la presenza di Grillo, che non si è risparmiato un siparietto col governatore ligure. Tra uno sfottò e una battuta, Bucci ha affermato come sia bello che “anche i 5 Stelle vengano a vedere le barche, è una bella cosa”, manco Grillo non si fosse mai visto su uno yacht. Chissà che non sia proprio il comico genovese a fargli un favore, mandando all’aria grillini e campo largo a un mese dal voto alle regionali.