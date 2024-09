Universiadi 2025, partito il tour della fiaccola

La "Fiamma del Sapere" splende per le Universiadi di Torino 2025, che hanno dato il via al tour della fiaccola. Oggi, in occasione della Giornata Mondiale dello Sport Universitario, il cortile del rettorato dell'Università ha infatti accolto la tradizionale cerimonia di accensione del Braciere della Fisu, con il quale è stata a sua volta accesa simbolicamente la torcia "Guarini" dei XXXII Giochi Mondiali Universitari Invernali. La fiaccola ha attraversato il centro città con la staffetta dei tedofori, fino a Palazzo civico, e che il 23 settembre sarà accolta al Parlamento europeo a Bruxelles, dopo un passaggio questa sera alla festa al Pala Gianni Asti di Torino. Per la prima volta, alla cerimonia erano presenti i capi delegazione di 25 dei Paesi coinvolti.