Incidente Freccia Tricolore, fiaccolata per la bimba vittima

Si è svolta ieri sera a San Francesco al Campo, nel Torinese, la fiaccolata dedicata alla piccola Laura Origliasso, la bimba di appena cinque anni che un anno fa, il 16 settembre 2023, perse la vita nell'incidente della Freccia Tricolore a Caselle. I genitori e il fratello 13enne hanno aperto il corteo dietro lo striscione "Giustizia per Laura". La serata, come ha detto la mamma della bambina prendendo la parola dopo l'accensione di un cuore sulla piazza di fronte alla chiesa, è servita anche per ribadire la necessità di giustizia. "Lo dobbiamo ad Andrea, alle cui domande oggi non sappiamo dare risposte, oltre che a Laura - ha detto la mamma - speriamo che qualcuno si metta la mano sul cuore, oltre che sulla coscienza".