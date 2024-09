Tartufo bianco d'Alba, per la prima volta raccolta posticipata

Per la prima volta la stagione di cerca e raccolta del tartufo bianco d'Alba è posticipata dal 21 settembre al primo ottobre. La decisione è stata presa a livello regionale in Piemonte per intercettare i mutamenti imposti dal cambiamento climatico. La raccolta andrà avanti fino al 31 gennaio. Si spera in una buona annata viste le abbondanti piogge che hanno caratterizzato il 2024. A comunicarlo è l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. La 94a Fiera internazionale del Tartufo bianco d'Alba (Cuneo) - informa una nota- prenderà il via sabato 12 ottobre, con taglio del nastro venerdì 11, arrivando fino a domenica 8 dicembre. La Fiera, con i padiglioni del Mercato mondiale all'interno del cortile della Maddalena, nel centro della città, sarà visitabile tutti i weekend il sabato e la domenica, con l'apertura straordinaria di venerdì 1° novembre. Al centro della nuova edizione il tema dell'Intelligenza Naturale. La fiera, per l'edizione 2024, sarà raggiungibile quest'anno anche con l'Espresso Langhe-Monferrato, inserito nell'offerta autunnale di Fs Treni Turistici Italiani: si viaggia di notte il 25 e il 31 ottobre da Roma ad Alba, con fermate ad Asti e Nizza Monferrato, nel pieno del programma della 94a Fiera internazionale del Tartufo bianco d'Alba. "Una bella occasione- commenta Alberto Gatto, sindaco di Alba - di crescita e condivisione per Alba, le Langhe, il Monferrato e tutto il territorio. L'Espresso notturno Langhe-Monferrato è un esempio di turismo sostenibile e di qualità. È un modo straordinario di collegare la capitale del nostro Paese, Roma, e la città di Alba. Ci consente di promuovere la Fiera internazionale del Tartufo bianco d'Alba che quest'anno raggiunge la 94a edizione e le altre eccellenze del nostro territorio. Il turismo del futuro passa anche dalla tradizione del treno, un mezzo senza tempo".