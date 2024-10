Montaruli (FdI), università non ospiti ex terrorista

"Avviso ai naviganti: le università non sono luoghi nei quali ospitare ex terroristi. Leila Khaled, storica attivista della causa palestinese, protagonista di due dirottamenti aerei, dovrebbe domani presenziare durante un incontro nell'ateneo romano La Sapienza. Dopo l'invito a partecipare come ospite a Torino per un evento lo scorso novembre, ci riprovano ancora. E questo è totalmente inaccettabile, soprattutto un anno dopo l'attacco di Hamas a Israele. Aspettiamo condanna unanime, e soprattutto la netta presa di distanza dalla segretaria Schlein, e la revoca dell'invito da parte dell'Ateneo". Lo dice Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.