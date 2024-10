Società servizi Stellantis condannata, "attività antisindacale"

Il Tribunale di Torino ha condannato 'per comportamento antisindacale' Financial Services Italia (Sfsi), società di servizi finanziari del gruppo Stellantis. Lo rende noto la Filcams Cgil. "Il braccio di ferro - spiega - è iniziato a marzo quando la società ha deciso di non rispettare l'accordo sul premio di risultato siglato a luglio del 2023 e che prevedeva, per lavoratrici e lavoratori, "la facoltà di scelta del pagamento del premio di produzione attraverso cedolino oppure in welfare benefits. Nonostante la diffida della Filcams Cgil di Torino, l'azienda si è mostrata irremovibile, imponendo l'erogazione del premio attraverso welfare o gift card, non accogliendo l'esplicita richiesta di chi, come previsto dall'accordo sindacale, lo richiedeva in busta paga. L'azienda è stata condannata a pagare il premio di risultato, monetizzandolo, ai dipendenti che ne hanno fatto richiesta. 30 dei 450 totali, di cui 400 a Torino. "Un importante risultato che restituisce un diritto ai lavoratori che la decisione aziendale aveva negato questa vittoria dimostra che la questione non aveva carattere ideologico ma rappresentava il mancato rispetto di un accordo ed il tentativo dell'Azienda di screditare, attraverso azioni unilaterali, l'azione sindacale. L'impegno della Filcams Cgil per difendere e dare voce a lavoratrici e lavoratori che chiedono il rispetto di un diritto ci sarà sempre" commenta Mario Adinolfi della Filcams Cgil.