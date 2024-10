Grugliasco, si è dimessa l'assessora alla Cultura

L'assessora del Comune di Grugliasco (Torino) con deleghe a Cultura, Lavori Pubblici, Patrimonio e Pari Opportunità , Federica Petrucci. si è dimessa, "a causa di sopraggiunti impegni familiari ed esigenze di lavoro che non mi consentono di proseguire il mandato con la medesima dedizione degli anni passati". Al momento non è previsto alcun rimpasto e il sindaco Emanuele Gaito manterrà le deleghe dell'assessora dimissionaria. "Federica Petrucci ha rassegnato le dimissioni con suo profondo rammarico e con molto dispiacere da parte mia - afferma il primo cittadino di Grugliasco - Le auguro sinceramente di poter risolvere le importanti questioni che sono emerse negli ultimi mesi e la ringrazio per la proficua collaborazione che ha dato nell'interesse della comunità".