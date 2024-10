Nato a Torino il Distretto toponomastico dello Sport

A Torino è nato il Distretto toponomastico dello Sport, oggi al Villaretto, nella Circoscrizione 6, dove cinque zone del borgo sono state dedicate ad altrettanti sportivi, l'ex calciatore ed ex presidente della Juventus, Giampiero Boniperti, il giovane arbitro Luca Colosimo, l'ex capitano del Torino Giorgio Ferrini, la campionessa di ginnastica Andreina Sacco Gotta e la prima donna che, nel 1924, partecipò al Giro d'Italia, Alfonsina Strada. "Con la nascita del Distretto toponomastico dello Sport - ha detto la presidente della Sala Rossa e della Commissione Toponomastica, Maria Grazia Grippo - il Consiglio comunale ha scelto di scommettere su una progettualità inedita e di premiare un approccio nuovo. Per la prima volta, in modo organico, al centro della scena non c'è la storia del singolo ma un tratto distintivo della nostra città, il suo talento sportivo che è raccontato attraverso il ricordo di tante personalità, come se dovessimo ascoltare un canto a più voci". "Quando la storia incomincia a far breccia nella testa - ha aggiunto l'assessore allo Sport, Domenico Carretta -, diventa memoria e quando diventa memoria diventa marmo, pietra, ferro su cui incidere nomi, che diventano esempio, ricordi incredibili. Nomi di sportivi che, in ambiti diversi, hanno portato in alto quello di Torino".