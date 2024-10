Immobiliare Piemonte: stabili prezzi vendita, crescono affitti

Il mercato immobiliare piemontese viaggia a due ritmi differenti nel terzo trimestre del 2024, con i prezzi di vendita che mantengono una pressoché totale stabilità, crescendo appena dello 0,3%, mentre i canoni di affitto proseguono la corsa, aumentando del 4,2% nel periodo. In entrambi i casi, tuttavia, il dato annuale di crescita è ben più consistente: +6% per le compravendite e +10,8% per le locazioni. Emerge dall'Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale piemontese realizzato da Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in analisi di mercato e data intelligence. Comprare casa in regione costa, oggi, 1.572 euro al metro quadro di media, mentre per affittarla bisogna mettere a budget, mediamente, 9,4 euro al metro quadro. La zona più cara del Piemonte è il comune di Verbania, che rimane pressoché stabile nel trimestre (-0,1%) e si ferma a 2.501 euro al metro quadro medi. Torino è l'altra città a restare sopra i 2.000 euro al metro quadro, incrementando dello 0,8% e raggiungendo i 2.043 euro al metro quadro.