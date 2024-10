Lo Russo, sì pedonalizzare ma con analisi e risorse

"Sono un grande fan delle pedonalizzazioni, soprattutto del centro ma sono operazioni che richiedono uno studio, un'analisi e risorse economiche, perché un conto è chiudere una strada al traffico un altro pedonalizzarla, cosa che prevede arredo urbano, funzioni urbane". Così, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito della mozione approvata ieri dalla Sala Rossa che chiede di avviare un percorso di valutazione per il completamento della pedonalizzazione di piazza Castello. "Piazza Castello è uno snodo delicato, l'altro snodo delicato è piazza Carlo Felice, non va dimenticata l'altra estremità di via Roma - ha aggiunto - I ragionamenti sono in corso, il Consiglio comunale si è espresso indicando la strada dell'approfondimento di questa soluzione, cosa che faremo", "Dipendesse da me io sarei per andare ancora avanti sulle pedonalizzazioni, a me piacerebbe un centro pedonale ma questo deve tener conto di quelle che sono le esigenze di mobilità della città - precisa -. Siamo straconvinti che la pedonalizzazione di via Roma sarà un'operazione importante, abbiamo investito molto e siamo convinti di aver fatto bene". "Nulla vieta che in questa fase, in cui alcune cose sono state già decise, come appunto pedonalizzare tutta via Roma, si inizi a valutare se ci sono le condizioni per andare avanti sia verso piazza Carlo Felice e che piazza Castello. Lo verificheremo nei prossimi mesi", conclude Lo Russo.