A bordo di monopattino scippa una donna, bloccato da un passante

A bordo di un monopattino aveva strappato la borsa a una donna, facendola cadere. Ma un passante, che aveva assistito alla scena, è riuscito a bloccare il rapinatore, facendolo arrestate. È accaduto nel quartiere Cit Turin, a Torino, dove un uomo di 44 anni è stato arrestato con l'accusa di rapina, dagli agenti del commissariato di polizia San Donato. Da quanto ricostruito il malvivente, in pieno pomeriggio aveva inseguito con un monopattino elettrico una donna, che si trovava alla guida della propria auto. Aveva cercato di fermarla, ma non c'era riuscito. Fino a quando la donna, giunta a destinazione, aveva parcheggiato. A questo punto era stata raggiunta alle spalle dal 44enne che, ancora a bordo del monopattino, le aveva strappato la borsa facendola cadere per terra. Un passante, richiamato dalle forti urla della vittima, e vedendo la donna a terra, ferita, ha inseguito il 44enne impedendogli di allontanarsi fino all'arrivo della polizia, che ha soccorso la vittima e arrestato il rapinatore.