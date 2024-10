Da giorni truffavano un anziano, denunciate di due donne

Grazie a una telefonata di una custode di un prestigioso palazzo del centro di Torino, due donne, 43 e 44 anni, sono state denunciate dalla polizia per circonvenzione di incapace. La portinaia aveva notato che uno degli inquilini, un anziano di 80 anni, la mattina era uscito di casa accompagnato dalle due donne, che le quali era rincasato la sera precedente. Temendo per l'incolumità dell'anziano, che aveva dei problemi cognitivi, la custode ha avvertito immediatamente una delle figlie dell'uomo che, non riuscendo a contattare il padre, ha denunciato la sua scomparsa. Avviate le ricerche, i poliziotti del commissariato centro hanno rintracciano l'anziano in stato confusionale e disorientato, in compagnia delle due donne, che sono state fermate per accertamenti. Intanto gli agenti hanno sentito i condomini residenti nello stesso stabile e hanno appurato come l'uomo era stato oggetto, nelle ultime settimane, ad ogni ora del giorno e della notte, di visite sospette da parte delle due donne e di altre persone Nel corso degli accertamenti è emerso che l'anziano aveva elargito diverse somme di denaro alla 43enne e alla 44enne per un ammontare complessivo di diverse migliaia di euro, a seguito di reiterate richieste effettuate tramite telefonino.