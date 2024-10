Orsini, proposta al Governo su Transizione 5.0

Transizione 5.0 "è misura per le imprese fondamentale, abbiamo bisogno ovviamente di semplificarla perché la verità è che le nostre imprese stanno facendo fatica" anche ma "per le regole chieste dall'Europa che mettono in difficoltà, soprattutto sulla parte energetica". Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, lo sottolinea avanzando una proposta al Governo, ed il particolare "al ministro" Adolfo Urso . "Chiediamo - spiega - che chi ha dato l'acconto nel 2023 come Industria 4.0 e non ha ancora cominciato gli impianti possa usufruire di Transizione 5.0 magari modificando l'impianto, stando attenti agli ambienti e ai requisiti di industria 5.0". E sottolinea: "Credo che possa essere un'accelerazione che aiuti le imprese".