Bloccato nodo ferroviario Torino, a Milano ritardi di 2 ore

Alcuni ritardi e cancellazioni sono annunciate sul cartellone di arrivi e partenze della stazione Centrale di Milano, come conseguenza dell'investimento di una persona questa mattina fra le stazioni torinesi di Porta Susa e Stura. Un treno dell'alta velocità in arrivo da Torino segna 110 minuti di ritardo. Segna invece due ore un treno dell'alta velocità per Torino e 50 minuti uno in partenza per Napoli. Sono inoltre stati cancellati un paio di treni regionali da e per il Piemonte.