Stellantis: Renzi, o fai un campione europeo o si va a casa

"La Fiat ha preso un sacco di soldi dagli italiani, ma non è il passato che conta. Qui abbiamo un settore in crisi per l'errore fatto con il Green Deal e con le auto elettriche. Per me la soluzione è semplice: o fai un campione europeo o si va tutti a casa". Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo a Omnibus su La7. "Stellantis - ha aggiunto il leader Iv - ormai non è più la Fiat, ormai è tutta un'altra cosa. Immagino una fusione con Renault o con qualche altro gruppo europeo".